大きいサイズ　エプロン　背中　ヒモ　紐　　新品　3枚セット　6600円

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貴重‼️使うつもり札切ましたが、使う機会無くなり、出品致します。購入後のたたみ保管シワのみです。新品です。なかなか、最近無い背中紐タイプエプロン無いんです。大きめサイズオススメです。大きめサイズに嬉しい欲しかった、一生懸命探してやっと見つけた背中ヒモのエプロンです！！新品です。１枚2200円でした。★送料込みです！★神経質な方はご遠慮願います。#保育士#調理師#看護師#お母さん#エプロン #大きめ