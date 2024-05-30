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- 【NARACAMICIE】新品タグ付き コットンツイルヨークレース５分袖シャツ0
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商品詳細
「フォローしました」とコメントでお値引いたします☆〜4999円100円引5000円〜300円引即購入OK♪同時購入、リピーター様割引あり☆値下交渉もお気軽にコメントくださいませ^^可能な限り対応いたします(^^)他サイトでも販売してますので、早い者勝ちとなります♪✽+†+✽――✽+†+✽定価22000円(税込)ナラカミーチェ（NARACAMICIE）のコットンツイルヨークレース５分袖シャツになります♪キリッとした表情を引き立てる、スタンドカラーデザインの五分袖シャツ。ほんのりと光沢のある、コットンツイルの素材で仕立てました。ヨーク部分にレースを施すことで、シャープな中にも女性らしさを感じさせるアイテムへと仕上げています。ウエストはスッキリとシェイプして、メリハリボディを演出します。大切に保管しているのでこれからたくさん着用出来るお品です☆✿NARACAMICIEクロアチア製高級 半袖ブラウス トップス エレガンス大人キュートセレモニー パーティーお食事会お呼ばれデート二次会同窓会コンサート発表会 ナラカミーチェ✿カラーグレー✿サイズ(cm)0(S)ゆき丈47.2身幅43.5着丈58すそ幅45平置実寸素人計測により多少の誤差はご了承下さい✿素材本体 コットン９８％、合成繊維（ポリオレフィン系）２％ レース部分 ポリエステル１００％✽+†+✽――✽+†+✽※ご購入前にプロフィール確認をお願いします。◆丁寧な検品を心がけていますがあくまで1度人の手に渡っておりますので神経質な方は購入お控えください◆同時購入でお値引✨管理No.4
http://narcologia.ru/goods/passivity736083.html
http://narcologia.ru/goods/mythic33535.html
http://narcologia.ru/goods/tenet475863.html
【NARACAMICIE】新品タグ付き コットンツイルヨークレース５分袖シャツ0
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