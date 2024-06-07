GYDAラインパワショルブラウス\n販売価格￥6,990(税込)



GYDAラインパワショルブラウス

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バスト94cm/着丈42.5cm/肩幅37cm新品未使用(※新品ですが紙の値札タグは付いてません。)シャツのデザインですがオリジナルバンテージを裾に使用することでカジュアルなブラウス使いが可能です。シワになりにくしSH生地を使用しておりますのでお手入れも簡単です。シャツを開けてビスチェを見せたり、閉じて1枚にして着用可能です。デニムにもスエットパンツにも相性がいいです。