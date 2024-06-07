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- GYDAラインパワショルブラウス\n販売価格￥6,990(税込)
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商品詳細
バスト94cm/着丈42.5cm/肩幅37cm新品未使用(※新品ですが紙の値札タグは付いてません。)シャツのデザインですがオリジナルバンテージを裾に使用することでカジュアルなブラウス使いが可能です。シワになりにくしSH生地を使用しておりますのでお手入れも簡単です。シャツを開けてビスチェを見せたり、閉じて1枚にして着用可能です。デニムにもスエットパンツにも相性がいいです。
http://narcologia.ru/goods/stage11397.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic892837.html
http://narcologia.ru/goods/reboot452336.html
GYDAラインパワショルブラウス\n販売価格￥6,990(税込)
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