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GYDAラインパワショルブラウス\n販売価格￥6,990(税込)
商品番号 R67075978085
商品名

GYDAラインパワショルブラウス\n販売価格￥6,990(税込)
ブランド名 ジェイダ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バスト94cm/着丈42.5cm/肩幅37cm新品未使用(※新品ですが紙の値札タグは付いてません。)シャツのデザインですがオリジナルバンテージを裾に使用することでカジュアルなブラウス使いが可能です。シワになりにくしSH生地を使用しておりますのでお手入れも簡単です。シャツを開けてビスチェを見せたり、閉じて1枚にして着用可能です。デニムにもスエットパンツにも相性がいいです。
http://narcologia.ru/goods/stage11397.html
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http://narcologia.ru/goods/reboot452336.html GYDAラインパワショルブラウス
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