ティファニー　ティアドロップ　ネックレス

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商品詳細
ティファニー Tiffany\u0026CO.大きめティアドロップ シルクコードネックレスです。エルサペレッティもう販売されていないデザインです。廃盤品シルク紐の長さは約44㎝ティアドロップ約3.8✖️2㎝シルバー925お値下げ不可になります。※付属品なし箱はつきません保管に伴い、多少の黒ずみございます。神経質な方はお控えください。
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