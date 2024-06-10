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ティファニー　ティアドロップ　ネックレス
商品番号 O96211420534
商品名

ティファニー　ティアドロップ　ネックレス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 11,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニー　Tiffany\u0026CO.大きめティアドロップ　シルクコードネックレスです。エルサペレッティもう販売されていないデザインです。廃盤品シルク紐の長さは約44㎝ティアドロップ約3.8✖️2㎝シルバー925お値下げ不可になります。※付属品なし箱はつきません保管に伴い、多少の黒ずみございます。神経質な方はお控えください。
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