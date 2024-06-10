未使用　花柄　本革　ボストン COACH コーチ　ショルダーバッグ　ポシェット

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ほぼ未使用❣️COACHレアな花柄ツートンのミニボストン❣️#そらちゃんのCOACH←こちらをタップしますと他の商品多数出品中❣️お値引き、おまとめ値引きコメントください(^^)1,000円OFF更に1,200円OFF14,980円 →13,980円→12,780円コメント中でも即購入者優先❣️COACH❣️ホワイトがベースに花柄とネイビーのレザーのバイカラー。ハンドル、アクセントにはネイビーのレザーのショルダーバッグ。コロンとした丸みのあるフォルムとマチが広いのでコンパクトながらコーチの長財布もしっかり入ります。内側もファスナー付ポケットなど収納力抜群！長さ調整が可能なショルダーはワンショルダーでも斜めがけでもお使いいただける便利な2WAY。表面にシルバーのCOACH＆馬車柄ロゴ付き。 旅行やお出かけに最適‼️新宿の正規店にて購入。未使用。目立った傷、汚れ、擦れ等はないと思います。中も綺麗です。見落としがありましたらごめんなさい。完璧を求める方、神経質な方等は購入をご遠慮ください。商品名 レザーベネット ミニサッチェル型番 F57627仕様 内側 オープンポケット×１ チャック付きポケット×１サイズ 縦１7×横 ２3cm マチ１3cm素人検品、自宅保管等、ご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します。#コーチ #COACH#ショルダーバッグ#ロゴ#バッグ #バイカラー #紺色#ボストン#ボストン型 #ミニボストン #ミニボストン型#ポシェット #斜め掛け #肩掛け #パーティ #本革 #ネイビー #本革 #レザー #マルチ #紺 #ネイビー #ホワイト #花柄#馬車柄 #馬車柄ロゴ￼#馬カラー···ホワイト柄/種類···レザー・スウェード系柄/詳細···レザーその他_柄 柄/種類···キャンバス系柄/詳細···キャンバス_プリント・柄 106