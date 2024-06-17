ケイトスペード　トートバッグ　ハンドバッグ　PVC バイカラー　肩掛け可能

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KATESPADENEWYORKのトートバッグです。素材に高級感があり、スタイリッシュですが収納力もあり使いやすいと思います。★サイズ★横40cm縦23cmマチ13cmポケット3箇所ハンドル約50cm（肩掛け可能）※平置き実寸★色★ホワイト×ブラック★購入場所★古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入。全て真贋鑑定済みの商品になります。当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません。★状態★使用に伴うスレはございますが（表面内側部分:写真参照）まだまだ活躍できるお品です！※あくまでも中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。他同ブランドアイテムは #アールケイトスペード他トートバッグは #アールトートバッグ