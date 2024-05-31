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あさひのりさま専用　平山郁夫「流砂浄土変」　岩絵具方式複製画　作品証明シール有り
商品番号 E22919006583
商品名

あさひのりさま専用　平山郁夫「流砂浄土変」　岩絵具方式複製画　作品証明シール有り
ブランド名 Espare
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

申し訳ありませんが他の方はご購入出来ません。(作家名)平山　郁夫(作品名)流砂浄土変(技法)岩絵具方式複製画(サイズ)額外側　横７１.５cm✖️縦５８cm(状態)作品　　良好　　　　　額　　　概ね良好※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。(サイン)作品証明シール有り(付属品)箱・黄袋(発送について)ヤマト運輸宅急便になります。
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