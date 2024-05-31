あさひのりさま専用　平山郁夫「流砂浄土変」　岩絵具方式複製画　作品証明シール有り

申し訳ありませんが他の方はご購入出来ません。(作家名)平山 郁夫(作品名)流砂浄土変(技法)岩絵具方式複製画(サイズ)額外側 横７１.５cm✖️縦５８cm(状態)作品 良好 額 概ね良好※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。(サイン)作品証明シール有り(付属品)箱・黄袋(発送について)ヤマト運輸宅急便になります。



平山郁夫「朝陽鳳凰堂(宇治平等院)」岩絵具方式複製画 作品証明シール ...



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平山郁夫「黎明薬師寺」岩絵具方式複製画 | 骨董品買取・和楽器買取 五宝堂



平山 郁夫「流砂浄土変」



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