バーバリー　カシミヤマフラー　美品

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商品詳細
バーバリーカシミヤグレー系多少の着用感ありますが、気にならない程度です。状態はよくまだお使いいただけます。綺麗なお品です。珍しい色で、バーバリーを主張し過ぎず、品があって着用しやすいと思います。畳み皺あります。お値下げ不可でお願い致します。圧縮発送予定です。サイズW約30H約130カラー···グレー素材···カシミヤ
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