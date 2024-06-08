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バーバリー　カシミヤマフラー　美品
商品番号 A74155786825
商品名

バーバリー　カシミヤマフラー　美品
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーカシミヤグレー系多少の着用感ありますが、気にならない程度です。状態はよくまだお使いいただけます。綺麗なお品です。珍しい色で、バーバリーを主張し過ぎず、品があって着用しやすいと思います。畳み皺あります。お値下げ不可でお願い致します。圧縮発送予定です。サイズW約30H約130カラー···グレー素材···カシミヤ
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