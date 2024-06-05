【ラルフローレン】レディース半袖シャツ

カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットンサイズ…L着丈…60㎝身幅…48㎝ウエスト周り…約82㎡美品だと思いますが細部をお気になさる方のご購入はお控え下さい。※紙袋はゆるく折り曲げて梱包させて頂きますのでご了承下さい。※発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更させて頂く場合がありますのでご了承下さい。#ラルフローレン#レディースシャツ



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