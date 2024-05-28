バナナリパブリック リネンシャツ ストライプ ベージュ イエナ

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素材···麻フレンチスリーブの襟付きしゃつになります。最後のお写真は、175cmの方がMサイズを着用しています。購入したシャツはSサイズですが、日本で言うMくらいかと思います。定価1万円程でした。よろしくお願いいたします。#アーバンリサーチ#グリーンレーベルリラクシング#ユナイテッドアローズ