HYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマー★人気バイクガール柄Tシャツ

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HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー★人気のバイクガール柄プリントTです。サイズはフリーサイズです。実寸で着丈60cm、脇下身幅42cmです。素人が測ってますので若干の誤差はお許しください。目立つような大きな汚れはありませんが色が黒ということで後ろの上部に色あせがあります。ヴィンテージ感ととらえていただけたら幸いですがご了承ください。前のガール柄デザインがインパクトがあります。また後ろのビッグロゴもオシャレです。素材は綿100%です。薄手の柔らかな生地ですので着用しやすいと思います。これからの季節にいかがでしょうか。