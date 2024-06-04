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オズモーシスブラウンチュニック
商品番号 X62365255751
商品名

オズモーシスブラウンチュニック
ブランド名 オズモーシス
特別価格 税込 1,880 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ネック部分がドレープになっているデザインのオズモーシスのチュニックブラウスです。上品な色合いで、合わせやすいお品です。サイズなどご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。即購入大歓迎です。購入時の金額¥8,900
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