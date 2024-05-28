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ユニクロ　マルニ　コラボ　チェック　水彩　ノースリーブ　ブラウス
商品番号 L65305843347
商品名

ユニクロ　マルニ　コラボ　チェック　水彩　ノースリーブ　ブラウス
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニクロマルニのノースリーブブラウスです。タグは切ってしまいましたが試着のみです。ピンクの手書きのようなチェック柄や、襟元のデザインが可愛らしいです。カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、夏、秋noirkeininomiya、マルジェラ、MM6、サカイ、sacai、コムデギャルソン、クリスチャンダダ、ネメス、リミフゥ、ガンリュウ、ヨウジヤマモト、Y's、Y-3、イッセイミヤケ、mame、TOGA、YAECA、zucca、yotsuba、ノゾミイシグロ、balmung、keisukekanda、ケイスケカンダ、ミキオサカベ、futatsukukuri、フタツククリ、mybeautifullandllet、kanata、facetasm、ohta、stof、kakavaka、アトリエナルセ、クラスカ、peupres、アトリエドゥサボン、ビュルデサボン、PARICI、nitca、チコラータ、アンビデックス、ハウピア、ノートエシロンス、iami、didizizi、zaziquo、エタブル、ミナペルホネン、サリースコット、マリメッコ、マーブルシュッド、片岡メリヤス、マカロニック、kakavaka、ヴァージンメリー、多分絶対、nusumigui、lampharajyuku、roomsshop、グリモワール、アッシュペーフランス、多分絶対、またどまーじゅ、はつ恋、などお好きな方に是非。
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