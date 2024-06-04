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新品 ラルフローレン ラグビー スカル刺繍 ポロシャツ XS フューシャピンク
商品番号 M32131507704
商品名

新品 ラルフローレン ラグビー スカル刺繍 ポロシャツ XS フューシャピンク
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。↓他にもラルフローレンのアイテムを多数出品中です。是非ご覧下さい。#lanru_ralphlauren↓シャツやブラウスはこちら#lanru_shirt#lanru_cutsewRALPHLAURENRUGBYラルフローレンラグビースカル刺繍ストレッチ鹿の子ポロシャツピンクパープルサイズ　XS実寸肩幅約29.5cm身幅約34.5cm(脇下部分)着丈約53.5cm(後ろ襟下〜後ろ裾先)袖丈約12cm(肩〜袖先)コットン97%エラスタン3％香港製RN41381のタグが付く正規品ラルフローレン・ラグビーのポロシャツです。ストレッチの効いた鹿の子生地を使用しています。左胸のスカル/ロゴ刺繍がアクセントになります。紙タグ付きの未使用品です。保管時に若干のアタリや胸元に小さな汚れが付いております。目立った傷や汚れはなく、これからお使い頂くのに充分良好な状態です。あくまで個人保管品になります。神経質な方はご遠慮ください。45rpmYAECAヤエカarts\u0026scienceアーツアンドサイエンス　Frank\u0026Eileenフランクアンドアイリーン　ブラウス　チノパン　タックパンツ　ヴィンテージデニム　をお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei144471.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei685371.html
http://narcologia.ru/goods/message839827.html
新品 ラルフローレン ラグビー スカル刺繍 ポロシャツ XS フューシャピンク
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