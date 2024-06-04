Brooks brothers 花柄ブラウス シャツ

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商品詳細
カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···花柄ブルックスブラザーズの花柄のシャツブラウスです。サイズは6身幅約43cm着丈約65cmニットと重ね着してもかわいいです。目立つ傷や汚れ等はないと思いますが、自宅保管品であるため神経質な方はお控えください。即購入okです。お取引・コメントの際はプロフをご一読ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform810117.html
http://narcologia.ru/goods/unusable615374.html
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