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Brooks brothers 花柄ブラウス シャツ
商品番号 Q60630881153
商品名

Brooks brothers 花柄ブラウス シャツ
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···花柄ブルックスブラザーズの花柄のシャツブラウスです。サイズは6身幅約43cm着丈約65cmニットと重ね着してもかわいいです。目立つ傷や汚れ等はないと思いますが、自宅保管品であるため神経質な方はお控えください。即購入okです。お取引・コメントの際はプロフをご一読ください。
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