

\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee



\"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee \"NO WAY!\" 90s USA製 メッセージ プリントTシャツ L 白tee

\"NOWAY!\"messagetee90sUSA製\"BARRETTSPORTSWEAR92\"フルーツオブザルームプリントTシャツ両面に大きく書かれたメッセージプリントバックのみブルーのカラーリングも◎FRUITOFTHELOOMbody裾袖ともにシングルステッチ仕上げ古着ならではの程よいフェード感雰囲気抜群です●サイズ表記L実寸サイズ表を必ずご確認ください↓着丈(首下中心付け根から裾下）70肩幅(肩から肩を直線で）51身幅(脇下から脇下）52袖丈(肩から袖先）20※平置き採寸です！素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーホワイト白ブラック黒×ターコイズブルー●素材コットン100%●状態古着ならではの使用感は若干ございますが特記するダメージ無いと思います。写真にて全体の雰囲気をご確認ください。古着慣れしている方なら問題ないコンディションかと思います。丈夫な素材でまだまだお使い頂けます！※ヴィンテージ品、海外輸入古着にご理解のある方のみご購入ください。●購入後2～3日以内に発送致しますゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便は変更させて頂く場合もございます【管理番号4716】※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*ご覧頂きありがとうございます！即購入OK◎送料無料です！【フォロー割】フォローして下さった方には★〜5999円→200円引き★〜9999円→300円引き★10000～円→400円引き割引致します！ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望！」とお知らせ下さいもちろん既にフォロー中の方も対象ですのでコメント欄よりお知らせください*⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒*■他の商品はこちら↓#古着屋mokoメンズレディースセレクト古着多数出品中！おまとめ買いがお得ですぜひほかのお品もご覧ください︎︎◎■他のアイテムはこちら↓#古着屋mokoTシャツ