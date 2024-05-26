⭐Americana　オーバーサイズTシャツ⭐

お値下げ♪アメリカーナのオーバーサイズTシャツになります。３・４枚目の画像はお色違いイメージになります。上質な生地で柔らかだけどしっかりとした素材ですので、肌触りが良いと思います。購入後、着用するつもりで一度、水通しをしております。試着のみですので、美品です。⭐価格 8250円⭐カラー アッシュグレー⭐素材 コットン100％⭐サイズ フリーサイズ ・身幅 約56cm ・着丈 約63cm ・肩幅 約50.3cm ・袖丈 約22cm自宅保管につき、畳ジワがありますが、ご理解のございます方にお願い致します。※他サイトでも出品しております為、急な削除もございます。ドゥーズィエムクラスアパルトモンベイクルーズアリシアスタンキャナルジーントゥデイフルヴィアジェイスピックアンドスパン



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