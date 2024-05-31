フルラ ショルダーバッグ レディース FURLA

フルラバッグFURLAショルダーバッグ無地FURLA（フルラ）のショルダーバッグ様々な装いにマッチするシックなデザイン。開け口がフラップで覆われているので、プライバシーもしっかりと守れます。ショルダーは肩掛け、斜め掛けどちらも可能です。手頃なサイズで重宝すること間違いありません。・サイズ：約横23.5cm×縦16cm×幅8.5cmショルダーの長さ：約61.5-108cm・重量：約480g・素材：レザー・開閉：プッシュロック・内部：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1何度か使用しましたが特記する難はなく、コンディションは良好かと思いますしかしながら、新品ではございませんので、気になる方はご遠慮下さい正規店購入品なので、安心してお買い求め下さい



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