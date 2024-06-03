美品✨ FURLA 2way ロゴ ゴールド ハンドバッグ ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございますm(__)mサイズ24×17×13こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。ご質問等御座いましたらコメントにてよろしくお願いします\u003c(__)\u003e✄--------------------------‐✄フォロー割も実施中!!・5,000~9,999円：300円引き・10,000~19,999円：400円引き・20000円~：500円引きコメント欄にてフォローしたとお声掛け下さいm(__)m✄-------------------‐-------✄ストラップ付きミニボストンフルラ高級グレー