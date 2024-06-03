完売品　myuパール付きワンピース　ブラック　myuワンピース

人気完売myuエンボスロマンティックパールワンピース身幅:57肩幅:32着丈:112/1201度、着用し自宅保管しておりました。なかなか登場する機会がないので、クローゼット整理のための出品となります。中古にご理解のある方のお取引宜しくお願い致します。細かい事が気になる方や神経質な方のお取引はお控えください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地



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