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【美品】CAIMAN ハンドバッグ クロコダイル
商品番号 X96796516375
商品名

【美品】CAIMAN ハンドバッグ クロコダイル
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,500 円
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商品詳細

CAIMANカイマンGENUINEワニ革ハンドバッグ【状態】ほぼ新品未使用【カラー】ブラック【素材】ワニ革【size】高さ:20㎝　横:36㎝　マチ:9㎝　　＊素人採寸のため多少の誤差はございます。---------------------------------------☆即購入OK☆即日発送☆ペット・喫煙者はいません。☆防水と衝撃に配慮し、丁寧に梱包致します。☆なるべくコンパクトに簡易包装となります。
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