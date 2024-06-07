【美品】CAIMAN ハンドバッグ クロコダイル

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商品詳細
CAIMANカイマンGENUINEワニ革ハンドバッグ【状態】ほぼ新品未使用【カラー】ブラック【素材】ワニ革【size】高さ:20㎝ 横:36㎝ マチ:9㎝ ＊素人採寸のため多少の誤差はございます。---------------------------------------☆即購入OK☆即日発送☆ペット・喫煙者はいません。☆防水と衝撃に配慮し、丁寧に梱包致します。☆なるべくコンパクトに簡易包装となります。
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http://narcologia.ru/goods/passivity689983.html
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