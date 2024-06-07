ナンタケットバスケットハンドル9 1/2 ボネットエボニー✖️オークウォルナット

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商品詳細
2年間探し昨年やっと青山のグレーミストで出逢えたハンドルです。が、他の材料がまだ揃わず編むのを断念しました。9インチ1/2ボネットエボニーXオークウォルナット(素敵なハンドルです)対象サイズは9インチから10インチどうぞ宜しくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/mythic734635.html
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