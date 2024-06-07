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ナンタケットバスケットハンドル9 1/2 ボネットエボニー✖️オークウォルナット
商品番号 I24678973282
商品名

ナンタケットバスケットハンドル9 1/2 ボネットエボニー✖️オークウォルナット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年間探し昨年やっと青山のグレーミストで出逢えたハンドルです。が、他の材料がまだ揃わず編むのを断念しました。9インチ1/2ボネットエボニーXオークウォルナット(素敵なハンドルです)対象サイズは9インチから10インチどうぞ宜しくお願いします。
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