美品✴︎オールドコーチ シェリダンコレクション ターンロック ショルダーバック

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商品詳細
【匿名配送予定】大手リサイクルショップにて鑑定済みの商品です★状態目立った傷や汚れはありませんがビンテージ品のため多少使用感があります神経質な方はお控えください★シェリダンコレクション★ホワイト系はなかなか見ないので希少品だと思います★サイズ縦 16cm横 24cmマチ 9cmショルダー 105〜110cm※多少の誤差はご了承下さいショルダーバッグ肩掛け斜め掛けCROSSBODYクロスボディポシェットポーチスクエア型フラップロゴゴールド金具チャーム付きレザー革シボ革アイボリークリーム オールドコーチ 希少 レア ヴィンテージ ビンテージ素材···その他レザー(本革)カラー···オフホワイト アイボリー ブラウンオールドシリーズ···オールドコーチ種類···その他ショルダーバッグ
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