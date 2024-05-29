美品✨ ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ オーブ バイカラー 手提げ鞄

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○アイテムVivineenWestwoodレディース手提げ鞄ヴィヴィアンウエストウッドハンドバッグオーブブラックバイカラーエナメルナイロン○サイズタテcmヨコcmマチcmハンドルcm平置き実寸。着画はお断りいたします。※素人採寸なので多少の誤差はご理解お願い致します○状態若干の使用感はありますが、目立った傷や汚れなどなくまだまだご活躍できるかと思います※あくまでも中古品なので完品をお求めの方はご購入お控えください○カラーバイカラー○素材ナイロンエナメル※大手セレクトショップで購入した正規品となります#DN宝箱(様々なブランドのバッグや小物を扱わせていただいてます)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前に必ずプロフィールのご確認よろしくお願いいたします。お値下げはコメントでお願いいたします✨フォローして頂ければ以下の割引が適用されます♪ 現在価格から5%引きご購入前に「フォロー割引希望」とコメントお願いいたします！※セールとは併用できませんのでご了承下さい。