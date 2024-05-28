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coach バイカラー財布
商品番号 E77224370299
商品名

coach バイカラー財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックサイズと仕様ブランドの上質な革による2つ折り財布リファインドカーフレザーカードスロットx10内側にポケットジップコインケースターンロック開閉縦9cmx横13.5cmxマチ4cmコーチのオンラインサイトで購入しました。2ヶ月程使用しましたが、小銭入れに汚れはありますが、まだキレイだと思います。定価4万くらい。バイカラーがおしゃれでカードもたくさん入るので使いやすいです＾＾
http://narcologia.ru/goods/Adder541075.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle428466.html
http://narcologia.ru/goods/ordering951479.html
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