「セール中」MARNI マルニ フラワーカフェ ハンモックバッグ レッド

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♡新品未使用♡即購入OK♡支払い確認後48時間以内発送♡送料無料でお届けします✳︎商品情報カラー：レッド素材：牛革、ポリエステル、コットンサイズ：約幅40cm×高さ37cm（最大60cm持ち手含む）、持ち手58cm※多少の誤差はご了承くださいませ付属品：マルニフラワーカフェの保存袋、タグ✳︎その他・新品未使用ですが、海外並行輸入品の為、輸送時の箱や包装紙に多少汚れあります。神経質な方は御遠慮下さい。・付属品は入荷時期によって変更する事があります。どうぞご了承ください。・写真掲載では、光の角度や機種によって色味はわずかに明るくまたは暗くなります。イメージと違うなどの理由で評価を下げるのはおやめください。・サイズ表記につきましては、若干の誤差はお許しください。・素材の特性上、色ムラや擦れ・軽微なキズやシワ・小さな黒点・ファスナーや縫製の歪みなどがある場合がございます。必要以上に神経質になられる方は、ご注文前に今一度ご検討ください。ご納得の上でご購入お願い致します。