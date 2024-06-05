PRADA 財布　三角ロゴ　TESSUTO 黒　ナイロン

PRADA／TESSUTO／NEROナイロン製の三角ロゴの財布となります。古いものですが、ギャランティーカード、箱が揃っています。付属品は写真に写っているもので全てです。 数回使用した程度ですので、比較的綺麗だと思います。写真の4枚目になりますが、財布の裏面？の一部が少し膨らんでおります。素人保管の中古品となりますので、完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください。



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