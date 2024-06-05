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THE NORTH FACE ショールカラー　フリース　グレー　日本製　旧タグ
商品番号 L76079659880
商品名

THE NORTH FACE ショールカラー　フリース　グレー　日本製　旧タグ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇210-203ご購入を検討されている方はプロフィールご覧になって頂ければと思います。コメントなし、即購入OKです。質問、不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。◇サイズ\u0026素材詳しくは実寸（平置き採寸）をご確認下さい。着丈54cm肩幅51cm身幅55cm袖丈50.5cm素材ポリエステル100%　　※採寸は手作業による計測になりますので、若干の誤差ががある場合があります。※具体的な採寸方法はプロフィールをご覧下さい。◇商品説明\u0026状態特に目立ったダメージ等ございません。◇その他写真でも出来る限り状態をUPしていますのでご確認下さい。自宅保管、中古品のため神経質な方はご遠慮下さい。◇SHOPのご案内こちらでは　年代問わない　ユーズド　used品　を中心に　90s00sオールド　old60s70s80s等の　ビンテージ　vintageのUS古着（　madeinUSAアメリカ製USA製　）に　ユーロ古着　（　Franceフランス製ITALYイタリア製　）や　ストリート　スポーツMIX等　ヴィンテージ　から　レギュラー　まで幅広く多数出品しております。
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