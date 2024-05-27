Lallia Mu' ブラウス

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商品詳細
カラー...ブラック袖丈...長袖季節感...春,秋,冬サイズ…38着丈…60cm袖が花柄のシースルーになっています。※光の加減により写真と色が少し異なる場合があります。※素人採寸の為、多少の誤差があります。※数回着用しています。古着にご理解のある方にご購入頂きたいです。
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