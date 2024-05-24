【WEB\u0026DEPOT限定】SOUVENIR SHIRT / スーベニア刺繍シャツ

着用回数:1回(イベントで1度短時間着用しました)折りたたんで発送します。どうぞよろしくお願いします。背中の刺繍がポイントのスーベニアシャツです☆しなやかな風合いと独特な落ち感が特徴のテンセル素材の開襟シャツ。お尻が隠れるチュニック丈で、刺繍の存在感を引き立てています。背中の刺繍はU.S.NAVYの航空母艦、USSCORALSEAの1980年代初頭の西太平洋クルーズのモチーフを細かい刺繍で表現しています。テイスト・シーン···カジュアル色···ブラック柄・デザイン···刺繍カラー···ブラック袖丈···半袖



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