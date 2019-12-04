サンローラン　Tシャツ

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商品詳細
サンローランのシンプルなTシャツです目立った汚れなどは見当たりませんどんなコーデにもあいやすいとおもいますおそらく男性物でしたが、少し細身だったので着用しておりました質問などはお気軽にどうぞ
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