BEAMS ビームス 半袖Tシャツ (M) プリントロゴ入り

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商品詳細
即購入大歓迎です❣️❣️✨お得なお買い物情報✨がプロフィール欄にありますのでご覧下さい(*꒳*)⸝♥️⚠︎︎1日5名様限定です。【商品情報・サイズ】\"【トップス】水色着丈【62㌢】肩幅【37㌢】身幅【44㌢】袖丈【15㌢】裄丈【34㌢】 \"⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。◆カラー：写真にてご確認ください！ （1枚目の写真が実物に近いです♪）⚠︎︎実際と多少異なる場合があります。♪他にも多くの商品を出品しています︎♪他の商品を見たい方はこちらから✨️⇩⇩⇩#むぎshop♡レディース♡トップス全商品はこちらから✨️⇩⇩⇩#むぎshop♡--------------注意事項---------------・お値下げ交渉の際は検討しますので、「○円までお値下げ可能ですか？」とご提示頂けると助かります。・専用ページの作成はトラブル防止のためお断りしております。コメントでのやり取りがあった場合も、お手続きが完了された方を優先してご案内します。・購入時期や着用回数をよく聞かれますが、頂き物等もありますのでお答えできないです。・商品の大きさ等によって、配送方法を変えさせていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。・自宅で保管しているものを簡易に検品して出品しております。着用に問題ないレベルの保管中のにおい、細かい見落としはご容赦いただけますと幸いです。m0026
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http://narcologia.ru/goods/subtropical52201.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis157344.html
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