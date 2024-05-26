Christian Diorクリスチャン ディオール カナージュ長財布 三つ折り

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ChristianDiorクリスチャンディオールカナージュ長財布三つ折り財布ブラックシルバー金具チャーム■商品情報■●タイトル ChristianDiorクリスチャンディオールカナージュ長財布三つ折り財布ブラックシルバー金具チャーム●メーカー ChristianDiorクリスチャンディオール●形状 財布 三つ折り ●カラー ブラック シルバー金具●素材 レザー●サイズ 横 18.5cm 縦 10.5cm 奥行 3cm●ランク 中古AB●状態 外面：使用感有り・金具スレ/角スレ(小) 中面：使用感あり・薄スレ(小)※実物のお色に近くなる様に心掛けて撮影しておりますが天候、光な加減などにより色に違いが出てしまう場合もございます。素人検品ですので、見落としの薄い汚れなどある場合があります事と自宅保管のためご理解頂ければと思います写真からの参考が大きくなりますので気になる点など追加撮影も致しますのでコメント欄からよろしくお願い致します■購入先 鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC16013カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革