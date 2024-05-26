Dakota ダコタ 長財布 がま口 /カッシーニ レザーオイル付

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商品詳細
★Dakotaダコタ長財布カッシーニ購入後1日使用のみ。ですが一ヶ所汚れてしまいました。 写真2枚目長く愛用いただくと本革なので、色も深みを帯び目立たなくなるかもしれません写真1〜7枚まで実物を撮影写真8〜10まで参考用◆革のケアセット プレゼントオイル、ブラシ、乾拭き用の布メンテナンス説明書＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ブランド名Dakotaダコタシリーズカッシーニお札入れ1ヶ所小銭入れ2ヶ所カード入れ13ヶ所内ポケットオープン×3外ポケットボタン×1表素材イタリア製牛革裏地有りカラー キャメルサイズ 縦9.5cm×横20.5cm×2.5cm重さ200g#まめ吉#レディース財布#長財布#小銭入れ付き#がま口#ダコタ#Dakota#正規品#財布#カッシーニ #イタリア製牛革
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