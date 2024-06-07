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HERMESツイリー　ボルディック　エルメスツイリー　ツイリー　新品未使用
商品番号 Q56090464838
商品名

HERMESツイリー　ボルディック　エルメスツイリー　ツイリー　新品未使用
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

（注）プロフィールを必ずお読み頂き、ご納得　　　頂ける方はお願い致します。　　　細かい事を気にされる方はご遠慮ください。HERMESHERMESツイリーエルメスボルディックツイリーボルディック国内デパートにて購入2019年AWコレクションの人気の絵柄です。　　　『ボルディック』カラー　BLEUPALE/ROSEPALE/AQUAsize長さ　約85㎝　　　幅約5㎝素材シルク100%　　　　付属品　　掲載のお箱（注）新品未使用ですが、タグは取り外して　　　おります。　　　自宅保管にご理解頂ける方はお願い　　　致します。　　　細かい事を気にされる方はご遠慮ください。#HERMES#HERMESツイリー#ボルディックツイリー#エルメスツイリー#エルメス#ツイリー#ボルディック
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