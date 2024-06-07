HERMESツイリー　ボルディック　エルメスツイリー　ツイリー　新品未使用

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（注）プロフィールを必ずお読み頂き、ご納得 頂ける方はお願い致します。 細かい事を気にされる方はご遠慮ください。HERMESHERMESツイリーエルメスボルディックツイリーボルディック国内デパートにて購入2019年AWコレクションの人気の絵柄です。 『ボルディック』カラー BLEUPALE/ROSEPALE/AQUAsize長さ 約85㎝ 幅約5㎝素材シルク100% 付属品 掲載のお箱（注）新品未使用ですが、タグは取り外して おります。 自宅保管にご理解頂ける方はお願い 致します。 細かい事を気にされる方はご遠慮ください。#HERMES#HERMESツイリー#ボルディックツイリー#エルメスツイリー#エルメス#ツイリー#ボルディック