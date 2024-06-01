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グリッター ラメ シルバーショルダーバック キラキラ
商品番号 J32427408874
商品名

グリッター ラメ シルバーショルダーバック キラキラ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペードの2wayキラキラバッグです中、外にポケットありますサイズW約23cm　H約15cm　D約5.5cm　ショルダー(短)約41cm　ショルダー(長)約111cm～125cm(調節可能ベルト穴×7)結婚式や謝恩会など大活躍すると思います数年前に結婚式に使用して保管していました中古品であることをご理解いただける方のみご購入お願い致します。完璧を求める方はご購入をお控えください。
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