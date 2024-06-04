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コットンポリエステルジャージー ノースリーブロングワンピース 34
商品番号 S26083132663
商品名

コットンポリエステルジャージー ノースリーブロングワンピース 34
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド柄・デザイン···無地袖丈···袖なしメルカリで譲って頂きましたが、試着もすることなくクローゼットに眠ってましたので出品致します。タグ付きです。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。紛失、破損の責任、返品等はお受けできませんので御了承ください。
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