コットンポリエステルジャージー ノースリーブロングワンピース 34 ...

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カラー···レッド柄・デザイン···無地袖丈···袖なしメルカリで譲って頂きましたが、試着もすることなくクローゼットに眠ってましたので出品致します。タグ付きです。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。紛失、破損の責任、返品等はお受けできませんので御了承ください。