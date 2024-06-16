pt900 アクアマリンダイヤモンドリング 1.47ct 9.5号

※専用商品アクアマリンダイヤモンドリング◉素材 pt900◉重量 3.9g◉石目 アクアマリン1.47ct ダイヤモンド0.03ct◉サイズ 9.5号◉付属品 GGSソーティング◉状態 新品仕上げ済みご覧頂き誠に有難う御座います。涼しげな氷のようなアクアマリンの色合いがcoolに表現されたデザインリング。一本で十分に存在感がございます。129B2R4※当店商品のご購入をお考えの方は、商品の内容を十分にご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。少しでもご不明な点等が御座いましたらご購入前にメッセージにてお願い致します。新品、製造品記載の物以外は中古品を新品仕上げをしております。あくまで中古品の為、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さいませ。すり替え防止の為、返品、交換はお受け付けしておりません。気持ちの良いお取引を心がけております。材質···プラチナカラー···ブルー装飾···アクアマリン.ダイヤモンド



Aquamarine Cat's Eye Pt900アクアマリンキャッツアイ ダイヤモンド ...



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天然アクアマリン1.09ct ダイヤモンド PT900 リング（鑑別書付 ...



サンタマリアアクアマリン ダイヤモンドリング AQ 0.40ct D 0.25ct Pt900



天然アクアマリン1.09ct ダイヤモンド PT900 リング（鑑別書付 ...



Pt900 アクアマリン ダイヤモンドリング AQ 4.12ct D 0.08ct



サンタマリアアクアマリン ダイヤモンドリング AQ 1.07ct D 0.55ct Pt900 JGGC鑑別書付 BOUTIQUE LINE



天然アクアマリン1.09ct ダイヤモンド PT900 リング（鑑別書付 ...



Pt900 アクアマリン ダイヤモンド リング 1.59ct D0.15ct フラワー



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Pt900 アクアマリン5.4ct ダイヤモンド0.89ct リングの買取実績 | 買取 ...



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サンタマリアアクアマリン ダイヤモンドリング AQ 0.679ct D 0.19ct ...



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サンタマリアアクアマリン ダイヤモンドリング AQ 1.07ct D 0.55ct ...