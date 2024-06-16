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pt900 アクアマリンダイヤモンドリング 1.47ct 9.5号
商品番号 Q70558466792
商品名

pt900 アクアマリンダイヤモンドリング 1.47ct 9.5号
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 13,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※専用商品アクアマリンダイヤモンドリング◉素材　　　pt900◉重量　　　3.9g◉石目　　　アクアマリン1.47ct　　　　　　ダイヤモンド0.03ct◉サイズ　　9.5号◉付属品　　GGSソーティング◉状態　　　新品仕上げ済みご覧頂き誠に有難う御座います。涼しげな氷のようなアクアマリンの色合いがcoolに表現されたデザインリング。一本で十分に存在感がございます。129B2R4※当店商品のご購入をお考えの方は、商品の内容を十分にご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。少しでもご不明な点等が御座いましたらご購入前にメッセージにてお願い致します。新品、製造品記載の物以外は中古品を新品仕上げをしております。あくまで中古品の為、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さいませ。すり替え防止の為、返品、交換はお受け付けしておりません。気持ちの良いお取引を心がけております。材質···プラチナカラー···ブルー装飾···アクアマリン.ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/sepulchral982032.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric199545.html
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