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美品　PRADAプラダ　オールレザー　羊
商品番号 V94882586294
商品名

美品　PRADAプラダ　オールレザー　羊
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 36,000 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地オールレザー上質な羊革を使用しているのでとっても柔らかいです。2wayです。購入時おそらく２５〜30万ぐらいしたと思います。購入してから年数経っていますが使用したのは、数回のみで美品です。お写真載せている通り小さなスレが2箇所あり。ギャランティカード無し箱なしです。ご理解頂ける方よろしくお願い致します質問等あれば、お待ちしています。
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