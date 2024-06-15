美品　PRADAプラダ　オールレザー　羊

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カラー···ブラック柄・デザイン···無地オールレザー上質な羊革を使用しているのでとっても柔らかいです。2wayです。購入時おそらく２５〜30万ぐらいしたと思います。購入してから年数経っていますが使用したのは、数回のみで美品です。お写真載せている通り小さなスレが2箇所あり。ギャランティカード無し箱なしです。ご理解頂ける方よろしくお願い致します質問等あれば、お待ちしています。