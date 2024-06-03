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SNIDEL オーガンシースルーハーフスリーブブラウス ピンク ラベンダー
商品番号 Q60771901281
商品名

SNIDEL オーガンシースルーハーフスリーブブラウス ピンク ラベンダー
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SNIDEL公式通販サイトで購入しました。色味はピンクです。タグ付きの未着用品になります。購入したときについてきたビニール・ハンガーで保管していました。水濡れ防止をし、段ボールまたは中が見えない袋に入れて発送致します。即購入可能スナイデルブラウスオーガンシースルーブラウスボウタイブラウス
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