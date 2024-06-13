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美品♪ANAYIアナイ　ドルマンスリーブレイヤードブラウス　ピンクベージュ　38
商品番号 V70395331857
商品名

美品♪ANAYIアナイ　ドルマンスリーブレイヤードブラウス　ピンクベージュ　38
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンクトップインナー付きのドルマンスリーブプルオーバーです＾＾2枚重ねて着る事で、簡単にレイヤードスタイルを作れます♪キレイ目で品のあるデザインですので、お仕事や行事・式典などフォーマルな場面にもお使い頂ける一枚です(^^)・袖：七分袖くらい・透け感：無し・伸縮性：有り・洗濯：手洗い【状態】目立つようなシミや傷みなど見当たらず綺麗な状態だと思います(*^^*)【サイズ】サイズ表記　38肩幅　なし身幅　50裄丈（首後ろ側中央部から袖口まで）63着丈（襟の付け根（肩）から計測）　49/52タンクトップ身幅　43着丈55（肩から裾まで）※平置き素人計測です。誤差はご容赦ください。※使用しているトルソーのサイズ：肩幅39cmバスト85cmウエスト65cmヒップ89cm【素材】ポリエステル　100%◆◆◆※多少のお値引きでしたらお受けしたいと思っています！ご希望額をコメント下さい٩('ω')و※出品を突然削除する場合がございます。※他にも沢山出品しています(^^)↓#しろブラウス一覧　#しろレディース一覧#しろフォーマル一枚　#しろアナイの※着用に支障が出るような大きな見落としがありましたら【評価前】にご連絡頂けましたら対応致しますので、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/passionate451713.html
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