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Paul Smith ストライプロングシャツ
商品番号 F96600802561
商品名

Paul Smith ストライプロングシャツ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプテイスト・シーン···カジュアルポールスミスPaulSmithシャツワンピースロングワンピース・胸ポケットあり平置き採寸・肩幅　45cm・身幅　56cm・袖丈　53cm・着丈　97cm＊素人採寸になりますので、多少の誤差はご理解ください。・素材綿　100%ブルーxホワイトのロング丈のシャツワンピースです。これからの季節に活躍するアイテムだと思います。定価:35,000円で購入しました。＊自宅保管になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
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