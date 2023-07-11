Paul Smith ストライプロングシャツ

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商品詳細
色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプテイスト・シーン···カジュアルポールスミスPaulSmithシャツワンピースロングワンピース・胸ポケットあり平置き採寸・肩幅 45cm・身幅 56cm・袖丈 53cm・着丈 97cm＊素人採寸になりますので、多少の誤差はご理解ください。・素材綿 100%ブルーxホワイトのロング丈のシャツワンピースです。これからの季節に活躍するアイテムだと思います。定価:35,000円で購入しました。＊自宅保管になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。
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