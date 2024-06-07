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ボーダー Tシャツ トップス アルマーニ
商品番号 U24204783869
商品名

ボーダー Tシャツ トップス アルマーニ
ブランド名 アルマーニコレツォーニ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に20000円程で購入いたしました。生地がとても軽くて気持ちよく、涼しいです。ほんの数回のみの着用のなっておりますので傷などはありません。size：38
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