ボーダー Tシャツ トップス アルマーニ

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商品詳細
2年前に20000円程で購入いたしました。生地がとても軽くて気持ちよく、涼しいです。ほんの数回のみの着用のなっておりますので傷などはありません。size：38
http://narcologia.ru/goods/stealth720576.html
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