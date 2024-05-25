プラチナピアス　ダイヤモンドピアス　新品

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商品詳細
合計12個のトータル0.12ctのダイヤモンド使用天然ダイヤ特有の輝きでゴージャスな1点ですサイズ直径 5mmダイヤ0.12ct生産地 日本素材 キャッチも含めて全てPT900天然ダイヤ 0.12ct針の部分にpt9000.06キャッチ部分にpt900刻印ありネコポス発送お値下げ不可
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