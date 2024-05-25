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プラチナピアス　ダイヤモンドピアス　新品
商品番号 Y15396716290
商品名

プラチナピアス　ダイヤモンドピアス　新品
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 10,904 円
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商品詳細

合計12個のトータル0.12ctのダイヤモンド使用天然ダイヤ特有の輝きでゴージャスな1点ですサイズ直径　5mmダイヤ0.12ct生産地　日本素材　キャッチも含めて全てPT900天然ダイヤ　0.12ct針の部分にpt9000.06キャッチ部分にpt900刻印ありネコポス発送お値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/recycling361114.html
http://narcologia.ru/goods/Adder287375.html
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