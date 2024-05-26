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gllli ジリキューブバッグ　ポーチバッグ水色アヒル
商品番号 L75542299723
商品名

gllli ジリキューブバッグ　ポーチバッグ水色アヒル
ブランド名 ジリ
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ナイロンカラー···ブルーキューブバッグレディースハンドバッグポーチアクセサリーバック水色　ブルーサイズ縦12.5横12.5まち12.5おおよそになります。状態、、持ち手付け根汚れ、コパ割れ根元部分　　　　前面上部に折れ癖　　　　上記ありますが、全体的には　　　　目立つ大きな汚れや傷は　　　　なく綺麗です。　　　　持ち手も持つところには　　　　汚れはありません。　　　　ロゴ銀タグもシールがついている　　　　状態です。　　　　考慮してご覧になってから　　　　ご検討よろしくお願い致します。　　　　サイコロキューブ形の　　　　ミニバックです。　　　　お色味も水色でとても　　　　キュートです。　　　　アヒルデザインが　　　　個性的な可愛らしさがあります。　　　　中古品とのご理解いただき　　　　よろしくお願い致します！大手リユース店購入真贋済み正規品自宅保管
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