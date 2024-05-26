gllli ジリキューブバッグ　ポーチバッグ水色アヒル

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素材···ナイロンカラー···ブルーキューブバッグレディースハンドバッグポーチアクセサリーバック水色 ブルーサイズ縦12.5横12.5まち12.5おおよそになります。状態、、持ち手付け根汚れ、コパ割れ根元部分 前面上部に折れ癖 上記ありますが、全体的には 目立つ大きな汚れや傷は なく綺麗です。 持ち手も持つところには 汚れはありません。 ロゴ銀タグもシールがついている 状態です。 考慮してご覧になってから ご検討よろしくお願い致します。 サイコロキューブ形の ミニバックです。 お色味も水色でとても キュートです。 アヒルデザインが 個性的な可愛らしさがあります。 中古品とのご理解いただき よろしくお願い致します！大手リユース店購入真贋済み正規品自宅保管