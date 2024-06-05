161 ヴィンテージシャネルCHANELピアスネックレスセット

カラー...シルバー×ブラックピアス形...キャッチ・スタッドご覧いただきありがとうございます ご注文前に必ずプロフィールを読んでねトラブル防止の為お願い致します★商品詳細★★サイズ ：縦約10mm ：横約11mm★チェーン長 ：約39cm＊付属品なし＊実物写真⭐同梱割引 ２点目からお値引きいたします専用出品しますので購入前にコメント下さいね海外ヴィンテージショップにて入手完璧お求める方、神経質な方はお控え下さいご理解頂ける方のみご購入をお願い致しますスムーズで気持良いお取引を心がけますのでどうぞよろしくお願いいたします



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