ワンピース　ティアードワンピース　長袖　ドレス　マーレット　パープル　レディース

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商品詳細
パープルMERLETTEMARTEL定価¥50,600円XS身幅56肩幅41総丈89袖丈62肌触りの良い柔らかなコットン素材とギャザーをふんだんに施してふんわりとさせたボリュームのあるデザインが魅力。Aラインのシルエットやふんだんに施されたギャザーに、フロントオープンのデザインが効いたモデルです。綿100％神経質な方はご遠慮下さい
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