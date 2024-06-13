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Manicured Finger ショルダーバック 牛革 未使用品
商品番号 X66956814898
商品名

Manicured Finger ショルダーバック 牛革 未使用品
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ManicuredFinger日本製　ELITE定価60,000(税抜)2005年にデビューしたManicuredFinger（マニキュア・フィンガー）は、Jewel＆NewClassicをコンセプトに、念願のジュエリーを身につけたような素敵な気分にさせるバッグやウォレットを提案しっかりした皮のバックです。外ポケット、内ポケットも左右にあります。写真3枚目底マチの最大サイズ　38x17バッグの大きさは、2枚目の写真を参考にしてみて下さい。質問がありましたら、気楽に問い合わせください。2年前にオークションにて購入しましたが、使う機会がないので自宅保管しておりました。
http://narcologia.ru/goods/approximate295620.html
http://narcologia.ru/goods/peroration207515.html
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