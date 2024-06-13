Manicured Finger ショルダーバック 牛革 未使用品

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ManicuredFinger日本製 ELITE定価60,000(税抜)2005年にデビューしたManicuredFinger（マニキュア・フィンガー）は、Jewel＆NewClassicをコンセプトに、念願のジュエリーを身につけたような素敵な気分にさせるバッグやウォレットを提案しっかりした皮のバックです。外ポケット、内ポケットも左右にあります。写真3枚目底マチの最大サイズ 38x17バッグの大きさは、2枚目の写真を参考にしてみて下さい。質問がありましたら、気楽に問い合わせください。2年前にオークションにて購入しましたが、使う機会がないので自宅保管しておりました。