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新品ラウンジドレスブライトブラウスネイビー15,000円
商品番号 U21833918738
商品名

新品ラウンジドレスブライトブラウスネイビー15,000円
ブランド名 ラウンジドレス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビー15,000円写真を撮るときのみ開封しました。品がある黒に近いネイビーで学校行事でも使いやすいと思います。お写真白っぽく写っていますが微光沢によるものになります。早い者勝ちです。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome200943.html
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