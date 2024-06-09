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- 新品ラウンジドレスブライトブラウスネイビー15,000円
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商品詳細
ネイビー15,000円写真を撮るときのみ開封しました。品がある黒に近いネイビーで学校行事でも使いやすいと思います。お写真白っぽく写っていますが微光沢によるものになります。早い者勝ちです。
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