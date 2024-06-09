babaco(ババコ) タンクトップ ベージュ

babacosuvincottonのタンクトップボディです。驚きの肌触りと伸縮性に富んだSUVINCOTTONを使用している為着心地の滑らかさに満足して頂けます。ニットやジャケットのインナーに着てヌーデイーなアクセントをスタイリングに取り入れるのがお勧めです。ワンサイズ：総丈77㎝ 身幅33㎝コットン100%参考価格15,120円(旧税率・税込)友人のセレクトショップから譲り受けた新品です。倉庫で綺麗に保管されていましたが、撮影や検品など商品の出し入れや保管の際に、出し入れしていることは予めご了承おねがいします。気になる箇所がありましたらお写真を撮りますので、お気軽にコメントください。#ババコ#babaco



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