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babaco(ババコ) タンクトップ ベージュ
商品番号 J25766700565
商品名

babaco(ババコ) タンクトップ ベージュ
ブランド名 ババコ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

babacosuvincottonのタンクトップボディです。驚きの肌触りと伸縮性に富んだSUVINCOTTONを使用している為着心地の滑らかさに満足して頂けます。ニットやジャケットのインナーに着てヌーデイーなアクセントをスタイリングに取り入れるのがお勧めです。ワンサイズ：総丈77㎝　身幅33㎝コットン100%参考価格15,120円(旧税率・税込)友人のセレクトショップから譲り受けた新品です。倉庫で綺麗に保管されていましたが、撮影や検品など商品の出し入れや保管の際に、出し入れしていることは予めご了承おねがいします。気になる箇所がありましたらお写真を撮りますので、お気軽にコメントください。#ババコ#babaco
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